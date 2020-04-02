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  2 апреля 2020
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Самый большой музыкальный инструмент Монголии «домбор» весит 100 кг

CentralAsia (MNG) -  Домбор (струнный инструмент, напоминающий лютню) - национальный музыкальный инструмент казахского народа Монголии.

Ученые считают, что домбор имеет историю в шесть тысяч лет. Каждая казахская семья в Монголии имеет домбор, от детей до взрослых - все могут играть в домбор.

Самый большой домбор в Монголии хранится в местном музее аймака Баян-Өлгий. В 2014 году домбор заслуженного промышленника Монголии А.Станбула был передан музею членами его семьи.

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Домбор был создан монгольским ремесленником Ч. Энх-Отгоном в 2014 году в городе Эрдэнэт. Он имеет высоту 3 метра и вес 100 кг.

Домбор в то время считался одним из самых больших в Центральной Азии. Но в 2018 году китайские изобретатели, этнические казахи КНР, А.Бахытнур и Бахыткельди создали домбор высотой 7,5 м, который в два раза больше монгольского домбора.

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