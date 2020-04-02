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  2 апреля 2020
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В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 400 человек

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08:20 в Казахстане зарегистрированы еще 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султан 7 случаев, в Атырауской области - 2 случая, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Карагандинской области - 6 случаев, передает Минздрав Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 402 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султан 191 случай, Алматы – 90 случаев, Карагандинской области - 21 случай, Атырауской области - 18 случаев, Акмолинской области - 19 случаев, Жамбылской области - 5 случаев, г.Шымкент - 3 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 9 случаев, Актюбинской области - 4 случая, Северо - Казахстанской области - 6 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 25 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 5 случаев.

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