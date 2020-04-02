Глава района в Самарканде помещён на карантин из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - Хоким (глава) Пайарыкского района Самаркандской области Дилшод Мусинов находится на карантине. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Сообщается, что 14 марта глава района отправился в служебную командировку в Турцию. На следующий день был зарегистрирован первый случай коронавируса в Узбекистане, а с 16 марта был объявлен ряд ограничительных мер.

«Ситуация была неожиданной. 22 марта он вернулся в Узбекистан. Согласно постановлению Кабинета Министров, прибывшие из других стран помещаются на двухнедельный карантин в специально отведенное медицинское учреждение», – сообщили в хокимияте.

Дилшод Мусинов находится в санатории «Ситораи Мохи Хоса» в Бухаре. «Он работает дистанционно, поручения заместителям дает по телефону», – отметили в администрации.

Ожидается, что глава района будет выписан из карантина 5-6 апреля.