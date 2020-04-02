В Узбекистане гражданам старше 65 лет запретили выходить из дома
- Узбекистан, общество
- 9:17, 02 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - С 1 апреля гражданам Узбекистана старше 65 лет запретили выходить из дома. Исключение сделано для походов в продовольственные магазины и аптеки, находящиеся в непосредственной близости возле их домов.
Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.
«С сегодняшнего дня гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать свои дома. Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства», – говорится в сообщении комиссии.
По данным Минздрава, опасный вирус выявили у 181 человека в Узбекистане, 12 из них излечились и отправлены на реабилитацию, двое скончались.