В Узбекистане гражданам старше 65 лет запретили выходить из дома

CentralAsia (UZ) - С 1 апреля гражданам Узбекистана старше 65 лет запретили выходить из дома. Исключение сделано для походов в продовольственные магазины и аптеки, находящиеся в непосредственной близости возле их домов.

Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

«С сегодняшнего дня гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать свои дома. Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства», – говорится в сообщении комиссии.

По данным Минздрава, опасный вирус выявили у 181 человека в Узбекистане, 12 из них излечились и отправлены на реабилитацию, двое скончались.