[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане гражданам старше 65 лет запретили выходить из дома

CentralAsia (UZ) -  С 1 апреля гражданам Узбекистана старше 65 лет запретили выходить из дома. Исключение сделано для походов в продовольственные магазины и аптеки, находящиеся в непосредственной близости возле их домов.

Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

«С сегодняшнего дня гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать свои дома. Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства», – говорится в сообщении комиссии.

По данным Минздрава, опасный вирус выявили у 181 человека в Узбекистане, 12 из них излечились и отправлены на реабилитацию, двое скончались.

Новости по теме:

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 372 человека
  • В Узбекистане не планируют массовое тестирование населения на коронавирус
  • Миллиардер Алишер Усманов выделил Узбекистану $20 млн на борьбу с коронавирусом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com