К визиту Мирзиёева сотни жителей закрытого на карантин Андижана вывели на субботник

CentralAsia (UZ) - Несмотря на то, что с 27 марта Андижан закрыли на карантин в целях предотвращения проникновения в город коронавирусной инфекции, последнюю неделю сотни андижанцев занимаются масштабным благоустройством, озеленением и очисткой территорий. Об этом сообщило издание centralasian.org.



Сотрудник администрации Андижанской области сообщил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев едет в область для того, чтобы принять участие в открытии первого завода, построенного на территории свободной экономической зоны «Андижан-фарм». ​

СЭЗ «Андижан-фарм» площадью 52 гектара была создана в прошлом году в Андижанском районе одноименной области. В указе президента, подписанном 14 января 2019 года, говорилось, что проект «Андижон-фарм» будет осуществлен с привлечением прямых инвестиций, прежде всего из Индии. Спустя три дня после издания президентского указа, посетивший с рабочим визитом Индию глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов сообщил о подписании с фармацевтической компанией Taj pharmaceuticals limited контракта на 10 миллионов долларов.

Также сообщалось, что в 2019-2020 годах такие фирмы, как Gold Grown Pharma и Makro Farm Andijan планируют запустить на территории СЭЗ «Андижон-фарм» новые фармацевтические проекты общей стоимость 1 трлн 20,6 млрд сумов (84 млн долларов иностранных инвестиций).

Один из узбекских предпринимателей, приближенный к администрации Андижанской области и хорошо осведомленный о ходе строительного процесса на территории свободной экономической зоны «Андижан-фарм», сообщил, что до сегодняшнего дня из всех обещанных проектов на территории СЭЗ было завершено строительство только одной лаборатории.

– Построили лабораторию «Малика лабораториус». Но пока этот завод не ввели в эксплуатацию. Строительство большинства заводов заброшено. Успели поднять только стены. Сейчас к приезду президента в спешке завершают фасадную часть. Город кипит, несмотря на введенный карантин. Люди взялись чистить территорию СЭЗ, везде идут работы по побелке и покраске.​ В настоящее время украшают внешний фасад. Вообще, территория СЭЗ поделена между знакомыми главы области, – сказал собеседник из Андижана, попросивший не разглашать его имени.

Накануне визита президента в Андижан, 30 марта премьер-министр Абдулла Арипов подписал новое постановление о мерах по созданию предприятия по производству фармацевтической продукции на территории СЭЗ «Андижон-фарм». Согласно документу, стоимость первого этапа проекта составляет 10 миллионов долларов. Проект должен быть осуществлен в течение двух лет. За этот период должно быть создано 400 новых рабочих мест.

Последние несколько дней на центральных улицах Андижана, по которым ожидается проезд президентского кортежа, ведутся работы по благоустройству и очистке территорий.

На других фотографиях, отправленных источниками из Андижана, запечатлено, как жители домов, расположенных вдоль магистральной дороги Файзабад – Мархамат, красят фасады своих домов и сажают цветы вдоль дорог.