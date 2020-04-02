[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Граждане Узбекистана, ожидающие в Москве организации чартерных рейсов, размещены в хостеле - посольство РУз
Продолжение: Сотни застрявших в аэропортах Москвы трудовых мигрантов из Центральной Азии ночуют сутками на полу, - СМИПредыстория: В Москве около 300 мигрантов выгнали из аэропорта Домодедово ночью на улицу (видео)

CentralAsia (UZ) -  31 марта сообщалось об имевшем место случае выдворения из международного аэропорта «Домодедово» в Москве около 300 трудовых мигрантов из Центральной Азии, желающих вернуться домой чартерными рейсами.

Посольство РУз в Москве опровергает факт скопления граждан Узбекистан в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». По данным дипмиссии, большая часть соотечественников, находившихся в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», уже вывезена в Узбекистан чартерными рейсами.

Около 160 узбекистанцев, не имеющих средств для проживания в Москве, размещены в хостеле на период до организации следующих чартерных рейсов. Им созданы все условия для проживания, организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт, - отметили в посольстве.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Три недели до выписки, две - до могилы. Сколько времени проходит от появления первых симптомов Covid-19 до полного выздоровления?
  • «Может нам везет гораздо больше, чем другим странам». Представитель ВОЗ официально сообщила об отсутствии коронавируса в Таджикистане (видео)
  • В Казахстане выявили ещё 6 заражённых коронавирусом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com