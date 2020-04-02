Граждане Узбекистана, ожидающие в Москве организации чартерных рейсов, размещены в хостеле - посольство РУз

CentralAsia (UZ) - 31 марта сообщалось об имевшем место случае выдворения из международного аэропорта «Домодедово» в Москве около 300 трудовых мигрантов из Центральной Азии, желающих вернуться домой чартерными рейсами.

Посольство РУз в Москве опровергает факт скопления граждан Узбекистан в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». По данным дипмиссии, большая часть соотечественников, находившихся в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», уже вывезена в Узбекистан чартерными рейсами.

Около 160 узбекистанцев, не имеющих средств для проживания в Москве, размещены в хостеле на период до организации следующих чартерных рейсов. Им созданы все условия для проживания, организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт, - отметили в посольстве.