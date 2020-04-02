Март побил все рекорды по числу продаж оружия в США

Очередь у оружейного магазина, Калифорния

CentralAsia (CA) - Американцы ответили на эпидемию коронавируса рекордным количеством закупок оружия, согласно новым правительственным данным о количестве проверок, проведенных в марте. Об этом сообщает Guardian.



В марте было проведено более 3,7 млн проверок на предмет наличия огнестрельного оружия с помощью системы проверки данных ФБР, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.

Согласно уточненной статистике ведущей группы по торговле огнестрельным оружием, из этих проверок 2,4 млн. были сделаны для продажи оружия. По словам представителей торговой группы, это на 80% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По данным ФБР, за одну неделю, начиная с 16 марта, было проведено почти 1,2 млн проверок на предмет наличия оружия, что побило все предыдущие рекорды, начиная с 1998 года.

Хотя количество проверок биографических данных не коррелирует один к одному с точки зрения проданного оружия, количество контрольных проверок огнестрельного оружия, проведенных с помощью Национальной системы мгновенной проверки биографических данных ФБР, является наилучшим доступным показателем для продажи оружия в Соединенных Штатах. Цифры подчеркивают, как пандемия вызвала всплеск спроса на владение оружием, когда некоторые оружейные магазины оказались заполнены клиентами в панике, в том числе, как сообщают, многие американцы покупали оружие впервые.