«Засыпали и не просыпались». Российские врачи рассказали о странных случаях смерти от коронавируса в Италии

CentralAsia (CA) - Российские врачи, которые борются с инфекцией в Ломбардии, выявили новые особенности COVID-19, сообщает Московский комсомолец.

В городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, больные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались. В одном из местных пансионатов за последние сутки таких странных больных умерло не менее пяти, пишет издание.

Всего в Ломбардии совместными отрядами российских и итальянских специалистов полностью обработаны 14 пансионатов для престарелых.

Новый полевой госпиталь планируется ввести в эксплуатацию в Бергамо, он рассчитан на лечение 142 тяжелобольных. Предполагается, что будут работать интернациональные бригады врачей из России и Италии. Всего более 20 специалистов.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По последним официальным данным, там зафиксированы свыше 110 тыс. случаев заражения, почти 17 тыс. больных выздоровели, погибли — 13 155 человек.