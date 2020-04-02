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  2 апреля 2020
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Два человека в аймаках Дархан-Уул и Сэлэнгэ с признаком пневмонии были изолированы, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Баторе оперштаб Минздрава Монголии провел очередной пресс-брифинг.

По его данным, женщина, посетившая Турцию, Корею и Индию, была изолирована в отделении инфекционных болезней главной больницы аймака Сэлэнгэ, и студент из России был изолирован в аймаке Дархан-Ууле.

У обоих были признаки пневмонии. В аймаке Сэлэнгэ шесть подозрительных случаев были также изолированы, сообщила Д.Нарангэрэл, начальник отдела по связям с общественностью и надзору Минздрава Монголии.

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