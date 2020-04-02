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  2 апреля 2020
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Коронавирус: В 2020 году 70% интуристов отменили свою поездку в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Согласно опросу, проведенному Ассоциацией туризма Монголии, 70% интуристов, которые планировали и забронировали поездку в Монголию в 2020 году, отменили свою поездку.

Распространение COVID-19 по всему миру стало оказывать влияние на туристический сектор. В 2018 году в Монголию приехали 577 тыс. туристов. В 2020 году их число увеличится на 24%.

После карантина, связанного с распространением коронавируса, интуристы отменили свои заказы, что сделает туристический сектор Монголии не имеющим доходов в этом году.

В этом секторе работают 50-60 тыс. человек, и туристические компании сталкиваются с проблемой сокращения численности работников в связи с этой ситуацией.

31% туристов приезжают в Монголию из Китая, 26% из России, 16% из Южной Кореи, 4 % из Японии, а остальные из Европы и США.

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