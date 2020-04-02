Прошедший день стал рекордным по числу смертей в США от вируса

Пустые улицы Нью-Йорка

CentralAsia (KZ) - В среду в США было зарегистрировано 884 случая смерти от коронавируса. Это самый высокий показатель с начала эпидемии, сообщает AFP.



Новость появилась на фоне сообщения президента Дональд Трампа о том, что федеральные запасы средств индивидуальной защиты для медицинских работников почти исчерпаны.

На утро 2 апреля в США заражены вирусом 215 тыс. человек. Это самый высокий показатель в мире. Умерли 2219 человек. Самое тяжелое положение в Нью-Йорке – в городе 47 тыс. больных и 1374 человека умерли.

В Центральном парке города, одно из самых известных достопримечательностей города, развернут палаточный госпиталь.