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  2 апреля 2020
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Прошедший день стал рекордным по числу смертей в США от вируса
Пустые улицы Нью-Йорка
Пустые улицы Нью-Йорка
Предыстория: В Центральном парке Нью-Йорка развертывают госпиталь, число жертв в городе приближается к 1000

CentralAsia (KZ) -  В среду в США было зарегистрировано 884 случая смерти от коронавируса. Это самый высокий показатель с начала эпидемии, сообщает AFP.

Новость появилась на фоне сообщения президента Дональд Трампа о том, что федеральные запасы средств индивидуальной защиты для медицинских работников почти исчерпаны.

На утро 2 апреля в США заражены вирусом 215 тыс. человек. Это самый высокий показатель в мире. Умерли 2219 человек. Самое тяжелое положение в Нью-Йорке – в городе 47 тыс. больных и 1374 человека умерли.

В Центральном парке города, одно из самых известных достопримечательностей города, развернут палаточный госпиталь.

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