Могут ли бессимптомные носители коронавируса заражать других?

CentralAsia (CA) - Высокая температура, кашель, затрудненное дыхание – все эти симптомы могут указывать на то, что человек заражен коронавирусом. Но как быть, если их нет? Как выявить бессимптомных носителей вируса, и какие меры предосторожности предпринять? На эти и другие вопросы в ежедневной газете Хуаньцю шибао ответил комитет по делам здравоохранения города Ухань. Перевод статьи подготовило ИноСми.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном интернет-портале города Ухань,комитетом по делам здравоохранения города было организовано консультативное совещание провинциальных и муниципальных экспертов для того, чтобы ответить на вопросы, которые больше всего беспокоят жителей о бессимптомных носителях коронавирусной инфекции.

1. Кто такие бессимптомные носители вируса?

Согласно «Плану профилактики и контроля новой коронавирусной инфекции», бессимптомные носители — это люди, у которых не проявляются симптомы заболевания (такие как повышенная температура, кашель, боль в горле и так далее), но в дыхательных путях и образцах которых были обнаружены возбудители или типоспецифические антитела IgM к Covid-19.

2. Как выявляются бессимптомные носители?

Бессимптомные носители выявляются главным образом посредством проверки лиц, находившихся в тесном контакте с заболевшими, массовых эпидемиологических исследований и мониторинга источников инфекции.

3. Могут ли бессимптомные носители передавать вирус?

Бессимптомные носители также могут быть источниками инфекции, и есть определенный риск передачи вируса. Однако Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на основании имеющихся данных, коронавирус нового типа передается в основном людьми с проявившимися симптомами заболевания. Таким образом, бессимптомные носители не являются основным источником распространения инфекции.

4. Почему бессимптомные носители вируса не включаются в число подтвержденных случаев заболевания?

Согласно «Плану диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции», предполагаемые и подтвержденные случаи заболевания должны иметь клинические проявления. Бессимптомных носителей без клинических проявлений заболевания необходимо изолировать на 14 дней и провести дальнейшие исследования. Если у такого бессимптомного носителя в период изоляции проявятся симптомы заболевания, то это будет считаться подтвержденным случаем заболевания.

5. Могут ли у бессимптомных носителей проявиться симптомы заболевания?

У малого числа бессимптомных носителей впоследствии проявились симптомы заболевания, в большинстве случаев такие люди излечиваются самостоятельно.

6. Что делать с бессимптомными носителями?

Бессимптомные носители заболевания должны быть помещены в карантин на 14 дней. По окончанию срока проводятся два последовательных ДНК теста (с интервалом не менее 24 часов). Если результаты тестов отрицательные, карантин может быть отменен. Если у человека проявились симптомы заболевания в период изоляции, он должен быть немедленно госпитализирован.

7. Какие меры предосторожности можно принять, чтобы снизить риск заражения от бессимптомных пациентов?

Говоря о широких слоях населения, наиболее эффективными защитными мерами являются ношение масок, соблюдение дистанции, частое мытье рук и избегание мест массового скопления людей.