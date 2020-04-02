[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Турции за минувшие сутки от коронавируса скончались 63 человека

CentralAsia (CA) -  

В Турции число жертв коронавируса достигло 277 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 63 человека. Об этом сообщил ТРТ со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.

На сегодняшний день общее число инфицированных составляет 15,6 тыс. человек.

По словам министра, в Турции за сегодняшний день было проведено 14, 3 тыс. тестов, были зафиксированы 2,1 тыс. новых случаев заболевания, 333 человека излечились от болезни.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Фонд Джека Ма и благотворительный фонд Alibaba пожертвовали Монголии полмиллиона медицинских масок
  • Испания сегодня показала очередной антирекорд по смертности
  • В Ухане зарегистрировали первый завозной случай заражения коронавирусом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com