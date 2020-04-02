[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Афганистан для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 1 апреля для оказания содействия в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Афганистан была отправлена гуманитарная помощь.

Поезд, выехавший из Узбекистана в помощь афганскому народу от имени главы государства, доставит предметы первой необходимости для борьбы с коронавирусом.

Гуманитарный груз, включающий медицинские маски, защитные комбинезоны, тепловизоры для выявления заболевания, пирометры, муку, масло, рис, хозяйственное мыло, одежду для детей, отправлен по маршруту Ангрен – Ташкент – Термез – Мазари-Шариф, сообщило УзА.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • ВОЗ объяснила, почему организация перестала публиковать данные о выздоровевших от коронавируса
  • Граждане Кыргызстана задержаны при попытке перегнать скот в Узбекистан
  • Горные дороги Монголии вновь открыты для пеших прогулок и треккингов



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com