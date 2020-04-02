Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Афганистан для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 1 апреля для оказания содействия в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Афганистан была отправлена гуманитарная помощь.

Поезд, выехавший из Узбекистана в помощь афганскому народу от имени главы государства, доставит предметы первой необходимости для борьбы с коронавирусом.

Гуманитарный груз, включающий медицинские маски, защитные комбинезоны, тепловизоры для выявления заболевания, пирометры, муку, масло, рис, хозяйственное мыло, одежду для детей, отправлен по маршруту Ангрен – Ташкент – Термез – Мазари-Шариф, сообщило УзА.