Монголы, живущие на острове Сайпан в Тихом океане, хотят вернуться на родину

CentralAsia (MNG) - Более 100 граждан Монголии, находящихся на острове Сайпан, Калифорния, США, в Тихом океане изъявили желание вернуться на родину.

В августе прошлого года 124 монголов отправились на остров в соответствии с соглашением о сотрудничестве с компанией Imperial Pacific International LLC.

На острове Сайпан было четыре случая заражения Covid-19 среди местных островитянин, и один человек умер. Поэтому граждане Монголии начали самоизоляцию с 30 марта.

Сайпан — второй по величине остров в архипелаге Марианские острова в Тихом океане, крупнейший остров и столица Северных Марианских островов. Входит в состав муниципалитета Сайпан.

После окончания Второй Мировой Войны Сайпан стал частью подопечной территории Тихоокеанские острова, находящейся в ведении Соединенных Штатов. В послевоенные годы большую роль в развитии острова по-прежнему играла американская армия. С 1978 года остров стал частью Содружества северных Марианских Островов. В 1990-х годах начал развиваться туризм, который до сих пор играет важную роль в местной экономике. В ноябре 1986 года Северные Марианские Острова вступили в свободную ассоциацию с США.

Население острова 48 220 человек (2010), примерно 90% от всего населения страны. Основным языком общения местных жителей является английский, хотя чаморро, коренной язык местного народа чаморро, также используется в повседневной жизни.

На Сайпане проживает большое количество выходцев из Китая, Бангладеш, Филиппин, Таиланда, Вьетнама и Камбоджи. Высока доля первого поколения иммигрантов из Японии, Китая и Кореи.