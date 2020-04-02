Турция начала пропускать грузовики из Узбекистана, застрявшие на турецко-грузинской границе

CentralAsia (UZ) - После видеобращения узбекских водителей к президенту страны Шавкату Мирзиёеву, просивших помочь им решить проблему, вопрос решился в положительную сторону.

Узбекские автоперевозчики могут въезжать на территорию Турции по истечению 14-дневного срока с даты выезда из Узбекистана. Начиная с 30 марта, на сегодняшний день грузино-турецкую границу пресекли свыше 50 грузовиков, сообщает пресс-служба МИД РУз.

В связи с распространением в ряде СМИ информации о задержке грузовых транспортных средств Узбекистана на грузино-турецкой границе, МИД Узбекистана сообщает, что в соответствии с неотложными мерами по уменьшению распространения коронавируса, въезд грузовиков национальных перевозчиков на территорию Турции был ограничен.

По итогам переговоров с ответственными министерствами и ведомствами Турции и Грузии данный вопрос решен положительно. Согласно информации турецкой стороны, узбекские автоперевозчики могут въезжать на территорию Турции по истечению 14-дневного срока с даты выезда из Узбекистана.

Таможенное ведомство и Министерство торговли Турции подтвердили возобновление пропуска с ночи 30 марта 2020 года грузовых транспортных средств Узбекистана. На сегодняшний день грузино-турецкую границу пресекли свыше 50 грузовиков.

Ситуация находится на контроле посольств Узбекистана в гг.Анкаре и Баку, которые поддерживают связь с водителями – гражданами Узбекистана, находящимися на межгосударственной границе в ожидание истечении 14-дневного срока, отметили в МИДе РУз.

Напоминаем, ранее сообщалось, что более 150 водителей грузовых машин из Узбекистана застряли на грузино-турецкой границе.

30 марта мужчины, которые целую неделю живут в своих грузовиках, записали видеообращение к президенту Шавкату Мирзиёеву, с просьбой помочь в разрешении ситуации.