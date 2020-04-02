Административные чиновники Улан-Батора пройдут повышение квалификации в Азиатском фонде

CentralAsia (MNG) - 1 апреля мэрия Улан-Батора, Национальная академия управления и Азиатский фонд учредили меморандум о сотрудничестве.
В соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать и консультироваться, предоставляя чиновникам городского правительства Улан-Батора краткосрочные и среднесрочные учебные курсы по развитию потенциала и проведению исследований.
Во время подписания меморандума глава мэрии Улан-Батора Р.Батрагчаа выразил удовлетворение в связи с недавно созданным партнерством и выразил надежду, что учебные курсы и учебные занятия будут плодотворными.
Азиатский фонд является некоммерческой международной организацией по развитию, приверженной делу «улучшения жизни в динамичной и развивающейся Азии». Опираясь на шестидесятилетний опыт и глубокие местные знания, его программы направлены на решение важнейших проблем, затрагивающих Азию в 21 веке: управление и право, экономическое развитие, расширение прав и возможностей женщин, окружающая среда и региональное сотрудничество.
Азиатский фонд со штаб-квартирой в Сан-Франциско работает через сеть из 18 офисов в 18 азиатских странах и в Вашингтоне, округ Колумбия.
«Комитет за свободную Азию» был основан в 1951 году как операция ЦРУ. Его название было изменено на «Азиатский фонд» в 1954 году.
Фонд отметил свой 60-летний опыт работы в Азии с частными и государственными партнерами в области лидерства и институционального развития, обменов и политических исследований.
Помимо штаб-квартиры в Сан-Франциско и офиса в Вашингтоне, округ Колумбия, он присутствует в следующих азиатских странах:
Афганистан
Бангладеш
Камбоджа
Китай
Восточный Тимор
Гонконг
Индия
Индонезия
Япония
Корея
Лаос
Малайзия
Монголия
Мьянма
Непал
Тихоокеанские острова
Пакистан
Филиппины
Сингапур
Шри-Ланка
Тайвань
Таиланд
Вьетнам