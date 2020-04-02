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  2 апреля 2020
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Административные чиновники Улан-Батора пройдут повышение квалификации в Азиатском фонде

CentralAsia (MNG) -  1 апреля мэрия Улан-Батора, Национальная академия управления и Азиатский фонд учредили меморандум о сотрудничестве.

В соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать и консультироваться, предоставляя чиновникам городского правительства Улан-Батора краткосрочные и среднесрочные учебные курсы по развитию потенциала и проведению исследований.

Во время подписания меморандума глава мэрии Улан-Батора Р.Батрагчаа выразил удовлетворение в связи с недавно созданным партнерством и выразил надежду, что учебные курсы и учебные занятия будут плодотворными.

Азиатский фонд является некоммерческой международной организацией по развитию, приверженной делу «улучшения жизни в динамичной и развивающейся Азии». Опираясь на шестидесятилетний опыт и глубокие местные знания, его программы направлены на решение важнейших проблем, затрагивающих Азию в 21 веке: управление и право, экономическое развитие, расширение прав и возможностей женщин, окружающая среда и региональное сотрудничество.

Азиатский фонд со штаб-квартирой в Сан-Франциско работает через сеть из 18 офисов в 18 азиатских странах и в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Комитет за свободную Азию» был основан в 1951 году как операция ЦРУ. Его название было изменено на «Азиатский фонд» в 1954 году.

Фонд отметил свой 60-летний опыт работы в Азии с частными и государственными партнерами в области лидерства и институционального развития, обменов и политических исследований.

Помимо штаб-квартиры в Сан-Франциско и офиса в Вашингтоне, округ Колумбия, он присутствует в следующих азиатских странах:

Афганистан

Бангладеш

Камбоджа

Китай

Восточный Тимор

Гонконг

Индия

Индонезия

Япония

Корея

Лаос

Малайзия

Монголия

Мьянма

Непал

Тихоокеанские острова

Пакистан

Филиппины

Сингапур

Шри-Ланка

Тайвань

Таиланд

Вьетнам

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