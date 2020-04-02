Десятки граждан Кыргызстана и Узбекистана 10 дней живут в аэропорту Новосибирска

CentralAsia (UZ) - Десятки граждан Кыргызстана и Узбекистана не могут вернуться домой. Люди вынуждены жить в Новосибирском аэропорту, сообщили "Вести Новосибирска".



По данным издания, в аэропорту открыты входы лишь в терминал внутренних вылетов, а в международном терминале в зале ожидания сотни людей.

На связи с родными парень по имени Жанузак каждый день. Домой должен был вылететь из Новосибирска еще 27 марта, но вылет отложили на неопределенный срок. В Кыргызстане - семья, сын - совсем маленький. Таких как Жанузак - только в Толмачево сейчас около сотни.

Еще больше сотни человек - граждан Кыргызстана, сейчас в отелях и хостелах. Соотечественникам помогает диаспора - те, кто живут в Новосибирске уже много лет. Вопросы с возвращением людей на родину сейчас решает и консульство.

В соседнем зале - жители Узбекистана. Самолет многие ждут уже 10 дней. Через Новосибирск летели транзитом из других городов страны. Возвращаться некуда.

В консульстве говорят - ищут возможность отправить земляков домой. Пока идут переговоры - люди остаются в аэропорту. Соблюдая все меры предосторожности.