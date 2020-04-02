В Турции от коронавируса умер бывший министр здравоохранения, профессор, который лечил первого зараженного
- Азия и мир, происшествия
- 12:02, 02 апреля 2020
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- Обновлено: 12:04, 02 апреля 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Турции в борьбе с коронавирусом умер бывший министр здравоохранения Жамиль Ташджиоглу, сообщает турецкое СМИ Haberturk.
Он стал первым врачом, заразившимся и умершим при лечении коронавируса в стране.
О его смерти сообщил его сын Онур Ташджиоглу. «Мы потеряли дорого отца и профессора. Президент Эрдоган выразил свои глубокие соболезнования», - сказал сын покойного.
Профессор лечил первого зараженного коронавирусом в Турции.