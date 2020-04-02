[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане не планируют массовое тестирование населения на коронавирус

CentralAsia (UZ) -  Власти Узбекистана не считают целесообразным проводить массовое тестирование населения на выявление нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщил 1 апреля в ходе брифинга в Ташкенте руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков.

"Массовое тестирование населения на коронавирус COVID-19 в Узбекистане не планируется. Это нецелесообразно и невозможно. Любое тестирование должно быть оправданным", - сказал Отабеков в ходе онлайн-брифинга.

Главный санинспектор Узбекистана отметил, что в стране налажено тестирование всех лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных регионов, и всех, кто был в контакте с зараженными коронавирусом.

"Это считается самым оптимальным методом тестирования", - добавил Отабеков.

Напомним, что на утро 2 апреля в Узбекистане насчитывается 187 случая коронавируса, 12- выздоровевших и 2- погибших.

Новости по теме:

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Административные чиновники Улан-Батора пройдут повышение квалификации в Азиатском фонде
  • Монголия сократила экспорт на 34,4 процента
  • Почему коронавирус у одних вызывает только небольшую температуру, а другие не могут дышать и умирают?



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com