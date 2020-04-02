В Узбекистане не планируют массовое тестирование населения на коронавирус

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана не считают целесообразным проводить массовое тестирование населения на выявление нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщил 1 апреля в ходе брифинга в Ташкенте руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков.

"Массовое тестирование населения на коронавирус COVID-19 в Узбекистане не планируется. Это нецелесообразно и невозможно. Любое тестирование должно быть оправданным", - сказал Отабеков в ходе онлайн-брифинга.

Главный санинспектор Узбекистана отметил, что в стране налажено тестирование всех лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных регионов, и всех, кто был в контакте с зараженными коронавирусом.

"Это считается самым оптимальным методом тестирования", - добавил Отабеков.

Напомним, что на утро 2 апреля в Узбекистане насчитывается 187 случая коронавируса, 12- выздоровевших и 2- погибших.