В Ухане зарегистрировали первый завозной случай заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - В городе Ухань зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом, который стал очагом распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, сообщает РИА новости.

Случай был зафиксирован 1 апреля, но не было указано из какой страны прибыл заболевший.



Вероятнее всего зараженный прибыл из-за границы в аэропорт другого китайского города, а потом добрался до Уханя на поезде, так как коммерческое авиасообщение с городом будет возобновлено с 8 апреля, но пассажирские поезда в Ухань уже могут въезжать.



Ухань с 23 января изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе было приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, не функционирует аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям города запрещено покидать его без особого разрешения, въезд в город осуществляется по этому же принципу.



Комитет по здравоохранению провинции Хубэй ранее сообщил, что с полуночи 25 марта отменены ограничения на поездки в и из провинции, исключение пока составит лишь сам город Ухань. Карантин с Уханя планируется снять 8 апреля.



С 25 марта на территории провинции Хубэй будет возобновлено железнодорожное сообщение на въезд и выезд за исключением 17 станций, расположенных на территории города Ухань, с 28 марта будет возобновлено железнодорожное сообщение на въезд этих 17 станций, а с 8 апреля – на выезд.



В общей сложности в Китае на данный момент выявлены 806 завозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеет 691 человек, из которых 20 находятся в тяжелом состоянии, 115 человек выздоровели, погибших среди въехавших в страну зараженных пока не зарегистрировано.