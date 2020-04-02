В Туркменистане банкам запретили выдачу долларов людям, получающим зарплату в валюте

CentralAsia (TM) - С 1 апреля все, кто работают в иностранных компаниях в Туркменистане, и получают зарплату в долларах США, станут получать ее в манатах по государственному курсу. Центральный банк Туркменистана предписал всем финансовым учреждениям страны прекратить выдачу наличных денег в долларах всем, кто получает зарплату в валюте, перечислением на счет. Зарплата, как и прежде, будет поступать на счета людей в валюте, однако снимать ее люди теперь не смогут, сообщает turkmen.news.

Это значит, что человек, получавший, условно, $1000, отныне будет получать в банке 3500 манатов, хотя раньше он за 1000 долларов мог выручить 20,000 манатов, реализовав валюту на рынке.

«В банке сказали, что зарплату в долларах можно еще положить на валютную карту Visa и использовать ее в поездках за границу, — сообщил источник turkmen.news в Ашхабаде. – Однако, во-первых, суточный лимит на снятие или использование карты за границей составляет менее $50, а во-вторых, сейчас и как минимум до лета никуда за рубеж не выехать».

Информацию о новых финансовых правилах редакции turkmen.news подтвердили сразу несколько источников, работающих в таких компаниях как Petronas, Dragon Oil и Bouygues.

Экономический наблюдатель turkmen.news в Ашхабаде считает, что новые требования Центрального банка введены из-за катастрофической нехватки у государства валюты. Новые правила будут касаться и экспатов, нанятых иностранными фирмами для работы в Туркменистане, а также все иностранные банковские переводы – получить наличные доллары теперь невозможно.

В Туркменистане с 2015 года действуют два курса валют: государственный (не меняется уже 5 лет и составляет 3,5 маната за 1 доллар) и рыночный. Курс последнего в настоящее время колеблется в районе 20 манатов за доллар. В банке валюту можно только продать.