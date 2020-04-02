В Узбекистане количество случаев заражения коронавирусом увеличилось ещё на 6 и составляет 190

CentralAsia (UZ) - На 2 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 3 и составляет 190, сообщил Минздрав Узбекистана.

Это уже девятый случай за сегодняшний день. Утром сообщалось ещё о шести новых случаях заражения.

В настоящее время по данным министерства, 12 пациентов излечились и отправлены на реабилитацию, скончались — 2.



