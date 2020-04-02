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  2 апреля 2020
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США предоставят Монголии помощь в области защиты детей на сумму $5 млн

CentralAsia (MNG) -  Соединенные Штаты подписали пакет партнерских отношений в области защиты детей, с тем чтобы предоставить Монголии помощь в размере $5 млн или примерно 15 млрд тугриков.

В церемонии подписания приняли участие посол США в Монголии Майкл Клечески, министр юстиции и внутренних дел Ц.Нямдорж, министр труда и социального обеспечения С.Чинзориг и генеральный прокурор Б.Жаргалсайхан.

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Делегаты выразили надежду, что соглашение о партнерстве будет реализовано в течение четырех лет и будет способствовать борьбе со всеми формами торговли людьми в Монголии.

Партнерство было создано в результате нескольких месяцев обсуждений на высоком уровне между правительственными учреждениями Монголии, посольством США и Управлением по борьбе с торговлей людьми Государственного департамента США, которое играет ведущую роль в глобальной борьбе с торговлей людьми, - уточнил посол Майкл Клечески.

Он подчеркнул: «Для меня большая честь представлять и подписывать это историческое событие от имени Соединенных Штатов. Благодаря этому мы можем реально изменить жизнь монгольских детей, продолжая наше сотрудничество в борьбе с торговлей детьми».

В Монголии детей часто заставляют работать в неформальных секторах экономики, таких как конные скачки и животноводство.

В соответствии с соглашением, $5 млн будут предоставлены неправительственным организациям и международным организациям в форме иностранной помощи.

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