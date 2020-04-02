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  2 апреля 2020
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Принц Чарльз вылечился от коронавируса и обратился к народу (видео)

CentralAsia (CA) -  Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз вылечился от коронавируса, вышел из карантина и сделал обращение к народу. Видео было опубликовано на официальной странице резиденции принца в Instagram.

«Переболев коронавирусом, к счастью, в легкой форме, я оказался по ту сторону болезни, но уже не в изоляции. Как мы все понимаем, коронавирус - это странный, пугающий и тревожный опыт, когда невозможно присутствие рядом родных и друзей. Нарушается привычный ход жизни. В такое время мы с женой особенно переживаем о тех, кто потерял своих близких, и о тех, кому приходится терпеть болезни, изоляцию и одиночество», - сказал он в своем обращении (перевод tengrinews.kz).

25 марта стало известно, что принц Чарльз заразился коронавирусной инфекцией и самоизолировался.

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As Patron of Age UK, The Prince of Wales shares a message on the coronavirus pandemic and its effect on the older members of the community.

Публикация от Clarence House (@clarencehouse)1 Апр 2020 в 4:50 PDT

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