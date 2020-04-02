Гардиан: сможет ли коронавирус похоронить нефтяную индустрию и помочь остановить изменение климата?

Нефтяные сооружения Aramco, Саудовская Аравия

CentralAsia (CA) - Аналитики говорят, что коронавирус и жестокая ценовая война означают, что нефтегазовый сектор никогда не будет прежним.

По мнению аналитиков, резкое снижение спроса на нефть, вызванное пандемией коронавируса в сочетании с жестокой ценовой войной, привело к тому, что индустрия ископаемого топлива оказалась сломленной, на грани выживания. По словам нефтяников, они столкнулись с самой серьезной проблемой в своей 100-летней истории, которая навсегда изменит отрасль. Некоторые называют сцену «адским пейзажем», наименее мрачное описание - «беспрецедентное».

Ключевой вопрос - навсегда ли это изменит ход климатического кризиса. Многие эксперты считают, что это вполне возможно, оттягивая в будущее пик спроса на нефть и газ, который затем не восстановится, и это позволит атмосфере земли постепенно исцелиться.

Самые смелые говорят, что пиковые потребности в ископаемом топливе уже произошли и 2019 год войдет в историю как пиковый год для выбросов углерода. Но некоторые придерживаются противоположной точки зрения: индустрия ископаемого топлива, как всегда, отскочит назад, и низкие цены на нефть замедлят столь необходимый переход к зеленой энергии.

Коронавирус и ценовая война вызвали падение нефти

Кто прав, зависит от сочетания геополитики, прибыли, настроений инвесторов, правительственной помощи и целевых показателей чистых нулевых выбросов, давления со стороны участников кампании и, что немаловажно, поведения потребителей - например, работа из дома станет нормой.

Вне всякого сомнения, в секторе идет бойня. Самые низкие цены на нефть в течение почти двух десятилетий, и в перспективе они могут упасть еще. Стоимость фондовых акций нефтяных компаний с января сократились вдвое. По меньшей мере, две трети ежегодных инвестиций - 130 миллиардов долларов – сокращаются, как и десятки тысяч рабочих мест. На некоторых рынках цены на нефть стали отрицательными - продавцы будут платить вам, чтобы вы брали нефть по мере заполнения хранилищ.

«Ценовая война и Covid-19 действительно привели нефтегазовый сектор в кризис, и теперь у нас есть компании, действительно находящиеся в режиме выживания», - сказала Валентина Кретшмар, директор по корпоративным исследованиям аналитиков Wood Mackenzie.

Спрос на нефть резко упал, поскольку коронавирус вынуждает людей сидеть дома, а самолеты стоять на взлетно-посадочных полосах. «Вирус отложет пиковый спрос на ископаемое топливо», - сказал Кингсмилл Бонд, аналитик Carbon Tracker. По его словам, этот последний циклический нефтяной шок поразил отрасль, которая уже движется к пику потребления, созданному странами, стремящимися к нулевым выбросам в будущем.

«Что касается влияния вируса на время [пикового спроса], то это, конечно, зависит от серьезности кризиса», - сказал он. В 2018 году, по оценкам Carbon Tracker, пик выбросов должен был наступить в 2023 году. Но Бонд говорит, что, возможно, кризис сдвинул пик выбросов на три года. «Это означает, что пиковые выбросы почти наверняка были в 2019 году, и, возможно, пиковая добыча ископаемых также», - сказал он. «Если в 2022 году будет еще один мини-пик, то он будт очень коротким. После этого начнется постоянный спад».

В то время как сами нефтяные компании уже давно утверждают, что пиковый спрос слишком далек, чтобы его предсказывать, большинство наблюдателей думали, что это произойдет в этом десятилетии. Марк Льюис, руководитель исследования инвестиций в области изменения климата в BNP Paribas, согласился, что кризис может приблизить его.

«Когда пыль осядет, разговоры о пиковом спросе станет сильнее, чем когда-либо», - сказал он. «Это особенно верно, если межконтинентальные авиасообщения не восстановятся. Это был очень сильный источник роста спроса на нефть в последние годы, но чем дольше мы находимся дома - на удаленной работе, с помощью видеоконференций - тем больше людей задаются вопросом: действительно ли нам нужно садиться в самолет?».

По данным американского банковского гиганта Goldman Sachs, нефтяные скважины, на которые приходится почти 1 млн баррелей в день, возможно, уже закрыты, потому что цена на нефть теперь ниже стоимости ее доставки, причем количество таких скважин растет «с каждым часом». Это, вероятно, «навсегда изменит энергетическую отрасль и ее геополитику» и «переместит дебаты вокруг изменения климата», сказал Джеффри Керри, глава отдела сырьевых товаров в банке.

Конец эпохи?

Падение цен на нефть также обрушило прибыльные доходы от геологоразведочных проектов, к которым привыкли инвесторы. Это угрожает тому, что Льюис называет «эпохой золотых дивидендов» последних двух десятилетий, что сделало акции нефтяных компаний главными в инвестиционных портфелях.

«Вуд Маккензи» на прошлой неделе проанализировал влияние цены на нефть в 35 долларов на предыдущие инвестиционные планы компаний на 2020 год. «Это очень, очень удручающая картина», - сказал Кретшмар. «При цене 35 долларов за баррель 75% проектов даже не покрывают стоимость капитала».

Самое поразительное, что прогнозируемая норма прибыли для нефтегазовых проектов упала с 20% до 6%, сказала она. «Сейчас они очень соответствуют тому, что вы можете получить от солнечных и ветровых проектов».

«Нефтегазовый сектор уже стал очень нелюбимым для инвесторов сектором, и в такой ситуации с ценами на нефть он становится низкодоходным, высокорискованным и с высоким уровнем выбросов углерода», - сказал Кретшмар. «Это не очень привлекательное предложение». По прогнозам некоторых, цены на нефть еще больше рухнут, Кретшмар однозначна: «При 20 долларах индустрия будет уничтожена».

На нефтяную отрасль уже оказывалось давление со стороны инвесторов, обеспокоенных климатическим кризисом и усилением регулирования со стороны правительств по сокращению выбросов. Колин Мелвин из Arkadiko Partners, консультирующего некоторых из крупнейших в мире инвестиционных и пенсионных фондов, сказал, что после кризиса он ожидает, что инвестиции будут все больше направляться в компании, которые, как предполагается, предлагают более широкие социальные льготы.

«Целью вложения капитала в бизнес является создание благополучия, создание богатства в истинном смысле этого слова, и я думаю, что это будет становиться все более и более актуальным для инвесторов», - сказал он.

Адам Мэтьюз, директор по этике и вовлечению в Пенсионном совете Церкви Англии, сказал, что последствия для нефтегазового сектора могут быть значительными. «[Снижение спроса] может стать катализатором быстрых изменений, и я думаю, что инвесторы будут очень внимательно рассматривать долгосрочные системные проблемы и хотят видеть гораздо большую устойчивость».

Наряду с климатическими проблемами нестабильность нефтяных рынков, спровоцированная кризисами, может также отпугнуть инвесторов, согласно анализу Института энергетических исследований Оксфордского университета: «Это рынок, которую сейчас испытывают на пределе возможностей».

Однако не все эксперты считают, что потери нефтедобывающей промышленности - это безусловная выгода для зеленой энергии и климата. «Во всяком случае, это может продлить жизнь нефти дольше, потому что она стала дешевле. Это может быть плохой новостью с климатической точки зрения», - сказал Дитер Хелм, профессор энергетической политики в Оксфордском университете.

Он сказал, что для обеспечения «зеленого» экономического восстановления после кризиса с коронавирусом потребуются преднамеренные политические меры со стороны правительств: «Именно здесь и вступает в силу углеродный налог. Сейчас самое время».

«Историческая возможность»

Правительства используют огромные суммы для стимулирования глобальной экономики, пораженной коронавирусом, - 5 триллионов долларов от одних только стран G20, - но как она распределяется, остается неясным. Лидеры Европейского союза пообещали привести свои чрезвычайные меры в соответствие с программой «Зеленого соглашения», а Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства, заявил, что существует «историческая возможность» инвестировать в энергетические технологии, которые сокращают выбросы парниковых газов.

Но американский пакет помощи в связи с коронавирусом на 2 трлн долларов выделяет 60 млрд долларов борющимся авиакомпаниям и предлагает ссуды под низкие проценты, которые доступны компаниям, работающим на ископаемом топливе, без каких-либо действий по предотвращению чрезвычайной ситуации, связанной с климатом. Правительство Канады заявило, что предоставит кредиты своим нефтяным компаниям, которые говорят, что они находятся на «жизнеобеспечении».

После мирового финансового кризиса 2008 года были большие надежды на то, что триллионы долларов, привлеченных в то время, приведут к экологизации экономики, но ископаемое топливо и его выбросы постоянно растут. Бонд сказал: «Большая разница с 2008 годом заключается в том, что стоимость возобновляемых источников энергии сейчас ниже стоимости ископаемого топлива. Нет смысла пытаться поддерживать неустойчивые дорогостоящие ископаемые активы в любом случае. Для неолиберальных защитников философа Айн Рэнда было бы глубоко иронично просить о помощи правительства».

Адриенна Буллер, экономист аналитического центра Common Wealth, сказала, что правительствам таких стран, как Великобритания, США и Канада, следует рассмотреть возможность национализации крупных нефтяных корпораций.

Компании, работающие на ископаемом топливе, не будут допущены к массовому банкротству. Любое спасение должно, как минимум, сопровождаться эквивалентными государственными акциями компаний, а также сильными условиями для защиты окружающей среды и климата, а также переходом от производства ископаемого топлива.

«Однако, учитывая, что целью приобретения этой доли должно быть сворачивание производства настолько быстро, насколько это возможно, при обеспечении справедливого перехода для работников и безопасности энергоснабжения, национализация может быть более уместной и прагматичной».

Международная отраслевая торговая организация, Международная ассоциация производителей нефти и газа, настаивает на том, чтобы ее члены играли жизненно важную роль после пандемии. «Нефть и газ играют важную роль в мировой энергетической структуре и останутся таковыми в будущем», - сказал представитель. «Пока слишком рано прогнозировать, каким будет среднесрочное воздействие. Но нефтегазовая отрасль имеет историю успешного реагирования на сложные ситуации, и мы ожидаем, что она адаптируется, как и прежде».

«Кроме того, отрасль была ключевым двигателем процветания и движущей силой инноваций на протяжении многих десятилетий», - сказал он. «У него есть опыт, навыки, знания и ресурсы, необходимые для реализации энергетического будущего с низким уровнем выбросов - переход, который был бы более трудным и более дорогим без него».

«Саудовская Аравия отчаянно пытается обналичить деньги»

Масла в огонь пандемии добавила ценовая война, которую ведут Саудовская Аравия и Россия, которые увеличили производство настолько же, насколько пандемия сократила спрос, послав цены ниже плинтуса. Эти шаги рассматриваются как попытка захватить долю рынка, выдавив более дорогих производителей сланцевой нефти в США.

Профессор Бернард Хейкель из Принстонского университета сказал, что это также отражает более фундаментальный стратегический сдвиг во главе с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом: «Поскольку глобальный переход на экологически чистую энергию неизбежен, он отчаянно пытается обналичить деньги, пока королевство все еще может».

Длительное влияние ценовой войны зависит от того, как долго Саудовская Аравия и Россия смогут продолжать качать дешевую нефть. Хотя их производственные затраты очень низки, они зависят от высоких доходов, чтобы сбалансировать свои национальные бюджеты.

Майкл Либрайх из Bloomberg New Energy Finance заявил, что бюджетная безубыточность для Саудовской Аравии составляет около 80 долларов за баррель, что означает, что ее валютные резервы могут поддерживать самые низкие цены на нефть в течение всего двух или трех лет. «Россия с безубыточностью бюджета в 40 долларов за баррель и гораздо более диверсифицированной экономикой может пережить низкие цены на нефть в течение десятилетия», - сказал он.

Что бы ни случилось, отрасль никогда не будет прежней после двойного удара пандемии и ценовой войны. «Компании, которые выйдут из кризиса, не будут такими, какими вошли в него», - говорит Бонд Carbon Tracker. «Мы увидим списания, реструктуризацию и радикальные изменения».

Эксперты, в том числе Керри из Goldman Sachs, говорят, что дебаты об изменении климата почти наверняка пойдут по другому после кризиса. Но как именно это выглядит, еще предстоит выяснить. «Вопрос в том, как долго все это продлится, и ответа никто не знает», - говорит Кретшмар.

Дамиан Керрингтон, Джиллиан Амброуз и Мэттью Тейлор,

1 апреля, 2020