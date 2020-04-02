Минздрав Туркменистана запустил «горячую линию» по коронавирусу

- Туркменистан, общество
- 13:03, 02 апреля 2020
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CentralAsia (TM) - В связи с объявленной ВОЗ пандемии COVID-19 в Туркменистане в круглосуточном режиме заработала телефонная «горячая линия». Её запустило Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в целях информирования населения об эпидемиологической ситуации в стране, принимаемых мерах по предотвращению завоза коронавируса и методах защиты и профилактики от этого заболевания.
Телефон «горячей линии» работает по номеру 73-95-35, на который может позвонить любой желающий сообщил «Туркменпортал».
Как сообщает издание, чаще всего на телефон «горячей линии» звонят люди с вопросами, где можно пройти тест на коронавирус и есть ли в Туркменистане случаи заражения этой инфекцией.
«Могу всех успокоить: случаев заражения коронавирусом в Туркменистане не зафиксировано, – сказал «Туркменпорталу» дежурный на «горячей линии» врач. – А пройти тест на коронавирус можно в любой поликлинике. Для этого нужно сдать необходимые анализы – мазок из носа и ротоглотки. Это называется ПЦР (полимеразная цепная реакция). Через 6 часов анализы будут готовы».
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.