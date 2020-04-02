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  2 апреля 2020
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Коронавирус будут диагностировать в шести больницах Монголии

CentralAsia (MNG) -  В Монголии 2 апреля не зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19. Общее количество импортированных подтвержденных случаев заболевания достигло 14, и два из них полностью выздоровели и перешли на домашний карантин.

Как сообщалось ранее, женщина, посетившая Турцию, Корею и Индию, была изолирована в отделении инфекционных болезней главной больницы аймака Сэлэнгэ, и студент из России был изолирован в аймаке Дархан-Ууле. И у обоих из них была диагностирована пневмония.

26 граждан, ранее прибывших чартерным рейсом по маршруту Токио-Улан-Батор и находившихся в карантине в течение необходимого периода, будут выписаны сегодня из Национального центра инфекционных заболеваний, и будут находиться в изоляции дома.

Повторные тесты были проведены на 273 гражданах, в том числе 192 в Национальном центре инфекционных заболеваний, 42 в Военном центральном госпитале и 32 в сомоне Замын-Ууд, и все результаты были отрицательными на коронавирус.

Кроме того, стало возможным диагностировать коронавирусную инфекцию в лабораториях пяти больниц, помимо Национального центра инфекционных заболеваний, а именно Национального центра охраны здоровья матери и ребенка, региональных центров диагностики и лечения аймака Ховд, Дорнод и Орхон, а также больницы общего профиля аймака Дархан-Уул.

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