Синоптики обещают на этой неделе потепление в Монголии

CentralAsia (MNG) - В большинстве районов страны ожидается повышение температуры. Ожидается, что на этой неделе погода будет стабильной, с более теплыми дневными температурами.

По прогнозам синоптиков, 6 апреля ожидаются осадки в горных районах Хубсугул, на пастбище Орхон-Сэлэнгэ 5 апреля, а также в восточных частях западных аймаках и в большинстве районов центральных и восточных аймаках.

Скорость ветра достигнет 13-15 м / с в некоторых частях страны 5 апреля, а в Гоби и равнинах - 6 апреля.

У побережья озера Увс, в верховьях реки Завхан и в бассейнах рек Идэр и Тэс температура будет колебаться от -15 до -20 градусов по Цельсию ночью, и от -3 до +2 днем.

В Дархаде, в горных районах Хангая, Хубсугула и Хэнтия, недалеко от Хурэнбэлчира, в бассейнах рек Туул и Тэрэлж, температура будет от -7 до -12 ночью и от +7 до +12 в течение дня.

В южном регионе Гоби температура будет ночью от -2 до +3, а днем от +18 до +23.

В других районах температура в ночное время будет от -1 до -6 градусов по Цельсию, а температура в дневное время будет от +13 до +18 градусов по Цельсию. Ожидается, что температура немного снизится в северных районах западных и центральных аймаков 5 апреля, а в большинстве районов страны - 6 апреля.