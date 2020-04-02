Уроки пандемии 1918 года: Кого спасать в первую очередь: людей или экономику?

CentralAsia (CA) - В мире большинство стран борются с коронавирусом, несмотря на колоссальный ущерб для экономики, передает ВВС.

Даже там, где население послушно разошлось по домам, а магазины и офисы закрылись, все громче звучат голоса недовольных о том, что нельзя вечно сидеть взаперти в ожидании вакцины.

Кто прав? Кого спасать в первую очередь: людей или экономику?

В поиске ответа на этот вопрос американские ученые обратились к событиям столетней давности, когда по планете распространился смертоносный грипп, известный как «испанка», который унес 50 миллионов жизней; почти каждый третий житель планеты переболел, каждый десятый заразившийся умер.

Как и сейчас, в 1918 году ответом стали самоизоляция, маски, закрытые лавки и заводы. Как и сейчас, кто-то ввел карантин раньше, кто-то выжидал.

Позже выяснилось, что выиграли те, кто спасал население, а не экономику. Сначала всем было одинаково плохо, но возвращение к норме после гриппа оказалось быстрее в тех местах, где сразу ввели карантин, ограничили физические контакты и подтянули гигиену.

«В городах, где были приняты меры спад деловой активности оказался не глубже, чем в других. Зато по окончании пандемии они росли быстрее», - поделились предварительными итогами своих изысканий экономисты американского центробанка (ФРС) и Массачусетского технологического института.

Также в исследовании влияния «испанки» на США, где 100 лет назад от гриппа умерло более полумиллиона человек, говорится, что карантинные меры не только сокращают смертность, но и смягчают неблагоприятные экономические последствия пандемии.

«Испанка» развивалась по очень похожему сценарию: с востока на запад, волнами. Города на западе США приняли удар последними. Наблюдая опыт мегаполисов восточного побережья, США пошли на упреждающие меры, подобные тем, что мы наблюдаем сейчас, - за исключением удаленной работы, интернет-торговли и цифровой слежки за населением.

Так же, как сейчас, закрывали школы, театры и церкви, запрещали собрания, откладывали похороны, ограничивали торговлю, останавливали общественный транспорт, вводили самоизоляцию и физическое дистанцирование. Продвигали мытье рук и прочую гигиену, заставляли носить маски.

«Те, кто не стал медлить, на следующий год после эпидемии добились более существенного, чем в других городах, роста промышленного производства и банковских активов. Экономический эффект оказался значительным», - говорится в исследовании.

Ученые обнаружили, что разница в 10 дней в сроках введения карантинных мер дала прирост занятости в промышленности примерно на 5% в постэпидемический период. А дополнительные 50 дней ограничений обеспечили прирост рабочих мест на 6,5%.

Подобные уроки «испанки» придадут уверенности политикам на Западе, для которых карантин стал драмой с пока не написанным финалом. Они лишь нащупывают хрупкий баланс, который позволит в условиях пандемии спасти и население, и систему здравоохранения, и экономику. Большинство сделало выбор в пользу сохранения жизней, и экономисты поддерживают его.

Другие не спешат с карантином. В их числе был президент США Дональд Трамп, но сейчас он поддерживает ограничения.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает против рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Президент Ирана Хасан Роухани называет вирус «вражеским заговором» и призывает население ходить на работу.

А президент Беларуси Александр Лукашенко не вводил и сам не соблюдает мер дистанцирования, пишет ВВС.

Как карантин вредит и помогает экономике

Полная остановка жизни в стране имеет серьезные последствия для экономики. Негативные проявляются сразу, но есть и благоприятные.

Активная социальная жизнь лежит в основе потребления в современной экономике. Люди ходят в рестораны и спортзалы, собираются в клубах и в гостях, покупают внедорожники и одеваются броско.

Вводя карантин и самоизоляцию, власти подавляют спрос. И тем же выстрелом убивают второго зайца - предложение. Поскольку сокращается как рабочая сила (люди сидят дома, чаще болеют и, к сожалению, больше умирают), так и выпуск товаров и услуг (ограничены собрания, торговля, спорт и транспорт).

В результате бизнес перестает вкладывать деньги в развитие, что подрывает создание богатства в будущем. Кроме того, растет число банкротств, разоряются не только компании, но и люди.

Это угрожает уже банковской системе: массовые неплатежи чреваты финансовым кризисом, убытками банков, сокращением ликвидности и доступности кредитов.

Но есть у карантина и свои плюсы:

1. Он уменьшает масштаб эпидемии, а соответственно, и ее последствий. Жесткие упреждающие меры дают возможность скорее ослабить карантин и сократить его продолжительность.

2. Карантин по принуждению позволяет избежать более серьезных экономических проблем в будущем еще и потому, что сглаживает пики смертности. Если система здравоохранения не справится, страшные картины переполненных больниц и моргов так перепугают население, что оно рассядется по домам уже не по принуждению, а по доброй воле.

В таком случае вытащить людей в ресторан, на концерт или в офис будет очень трудно. Рухнет спрос на товары и услуги не первой необходимости - от мебели и машин до туров на пляж и уроков музыки. Потребление окажется подавленным на долгое время, экономика войдет в пике.

Эпидемия «испанки» 1918 года сократила промышленное производство в США в среднем на 18%. Но если бы не карантин тогда, все было бы намного хуже, считают американские ученые.

«Пандемии крайне вредоносны для экономики. Однако своевременные меры способны уменьшить их масштаб и тем самым смягчить последующий экономический кризис. Таким образом, карантинные меры не только сокращают смертность, но и приносят экономическую выгоду», - пишут они.

Ученые признают разницу между Covid-19 и «испанкой», косившей молодое и здоровое трудоспособное население. И разницу между архаичным хозяйством вековой давности и современной высокотехнологичной экономикой. Однако видят больше параллелей, чем отличий.

«Страны, которые без промедления сели на карантин, в частности, Тайвань и Сингапур, не только ограничили распространение инфекции. Похоже, им удалось сгладить и самые неприятные экономические последствия пандемии. Таким образом, карантинные меры нельзя рассматривать как источник серьезного экономического ущерба при пандемии», - заключают исследователи.