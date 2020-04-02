Монгольский экспорт медного концентрата сократился не из-за коронавируса, - Таможенное управление

CentralAsia (MNG) - Монголия экспортировала 306,6 тыс. тонн медного концентрата.
Согласно информации, предоставленной Главным таможенным управлением, Монголия экспортировала 306,6 тыс. тонн медного концентрата в первом квартале этого года. Это снижение производительности на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В денежном выражении экспорт медного концентрата сократился на 68%, достигнув 351,2 млн долларов США.
Хотя экспорт медного концентрата не был прерван в связи с новым коронавирусом, падение цен на медь на международном рынке напрямую сказалось на показателях экспорта Монголии.
Одним из основных видов экспортных продукций Монголии является медный концентрат — продукт обогащения медной руды и сырье для производства черновой меди.