Президент Филиппин приказал «стрелять насмерть» по носителям коронавируса при сопротивлении

Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой

CentralAsia (CA) - Президент Филиппин Родриго Дутерте выступая с обращением к нации по местному телевидению 2 апреля заявил, что приказывает полиции и армии «стрелять насмерть» в зараженных коронавирусом, если те будут оказывать сопротивление и угрожать жизням силовиков. Об этом сообщает Reuters.

«Мой приказ полиции и армии: если есть какие-то проблемы и если случится так, что они окажут сопротивление и ваши жизни будут в опасности – стреляйте на поражение, насмерть. Это понятно? Насмерть», – ​заявил Дутерте, выступая с обращением к нации по местному телевидению.

Он пояснил, что это в том числе касается тех, кто был отправлен в карантин, но не желает его соблюдать.

В пресс-службе президента заявили, что в речи политика были использованы «гиперболы» (преувеличения), чтобы привлечь внимание людей к тому, что он говорит. А глава национальной полиции сказал, что президент в своей речи «продемонстрировал серьезность своих слов в том, что касается общественного порядка», и заверил, что силовики ни в кого стрелять не будут.

На данный момент, по официальным данным, на Филиппинах умерли от коронавируса 96 человек, подтверждены более 2300 случаев заражения. Но эта статистика может быть неполной из-за недостаточного количества тестов. Каждый день в стране число заболевших увеличивается на сотни. Независимые медиа в среду сообщили о том, что в бедных районах Манилы, столицы Филиппин, несколько человек были арестованы после того, как участвовали в протестах, требуя увеличения гуманитарной помощи от властей.

«Ситуация ухудшается. Поэтому я еще раз говорю вам о серьезности проблемы, и вы должны меня услышать», – подчеркнул Дутерте в телеобращении.