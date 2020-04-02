В Узбекистане населению запретили поездки в другие регионы даже в случае смерти близких родственников

CentralAsia (UZ) - Гражданам Узбекистана запрещены поездки в другие области республики во время карантина в случае смерти близких родственников или тяжелой болезни. Об этом в ходе брифинга в штабе Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента сообщил пресс-секретарь МВД РУз Шохрух Гиясов.

По его словам, карантинные ограничения, введенные в республике, основаны на международном опыте и требованиях.

«Правила распространяются на всех без исключения, даже в таком серьезном случае, как смерть близких родственников. По этой причине граждане не смогут присутствовать на похоронах своих близких родственников, даже родителей, в другой области», – сказал Шохрух Гиясов.

Как пояснил глава пресс-службы МВД, тяжелобольные граждане после выписки из больницы могут вернуться к себе домой по месту прописки. Для этого потребуется паспорт, подтверждающий прописку, и соответствующее заключение медиков о состоянии здоровья больного.

«При этом сопровождающему разрешено доставить больного до места прописки, однако обратно вернуться он не сможет до окончания карантина. К примеру, если человек сопровождает тяжелобольного из Ташкента в область, то ему придется остаться в области, пока не завершится карантинный период», – отметил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

Он попросил граждан отнестись к мерам безопасности с пониманием и соблюдать требования карантина.

Напомним, что карантин в Узбекистане начался 16 марта в связи с распространением коронавируса.

С 27 марта жителям Узбекистана запретили выходить на улицу без крайней необходимости. Люди могут покинуть дома только для того, чтобы купить продукты или лекарства.

По состоянию на 2 апреля, число выявленных в стране случаев коронавируса составило 190. 12 человек полностью вылечились. Двое скончались.