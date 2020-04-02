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  2 апреля 2020
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У министра здравоохранения Израиля обнаружили коронавирус, ряд чиновников, которые контактировали с ним тоже отправлены на карантин
Яаков Лицман
Яаков Лицман

CentralAsia (CA) -  У главы Министерства здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его супруги обнаружен коронавирус, сообщает газета Jerusalem Post.

По ее данным, ряд государственных деятелей, которые контактировали с ним: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, глава службы внешней разведки «Моссад» Йосси Коэн, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов тоже были отправлены на карантин.

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