В Узбекистане врач лечил сына с подозрением на коронавирус в роддоме - СМИ

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CentralAsia (UZ) - Заведующий отделением реанимации Перинатального центра Андижанской области 27 марта привез на лечение в роддом своего 29-летнего сына с высокой температурой. Об этом сообщил один из врачей центра, передает centralasian.org.



– Наш коллега, зная об угрозе коронавируса, подверг опасности жизни врачей, медсестер, рожениц и младенцев, находившихся в нашем роддоме. Приблизительно в 9 часов утра 27 марта он привез в свое отделение 29-летнего сына с подозрением на коронавирус и до 15 часов держал его в своем кабинете. Заставил медсестер сделать сыну уколы и поставить капельницы, понижающие температуру. Хотя нам было известно, что жена этого врача с 25 марта находится на карантине из-за подозрения на коронавирус, – говорит врач центра.

По словам собеседника, жена заведующего отделением реанимации Андижанского областного Перинатального центра, которая также является врачом, участвовала в проведении хирургической операции с другим врачом, у которого было подозрение на коронавирус.

– Жена заведующего отделением реанимации работала вместе с анестезиологом, у которого было подозрение на коронавирус. Наш анестезиолог 25 марта вместе с женой и дочерью были помещены на карантин. А жена заведующего отделением реанимации контактировала с ним. Поэтому и ее поместили на карантин. Заведующий отделением реанимации находился в одном доме с женой и сыном. Кто теперь даст гарантию того, что он не заражен коронавирусом?, – сказал врач Перинатального центра в Андижане.

Одна из медсестер Андижанского областного Перинатального центра, попросившая не разглашать ее имени, говорит, что после того, как заведующий отделением реанимации привел на работу своего сына, среди медперсонала роддома поднялась паника.

– Кто-то из наших коллег сообщил об этом в СЭС, они сразу же прибыли в наш Перинатальный центр. Сотрудники СЭС несколько раз звонили заведующему отделением реанимации, но он не поднимал трубку. Хотели открыть его кабинет, но кабинет был закрыт на ключ. Сотрудники СЭС тщательно продезинфицировали реанимационное отделение. Весь медперсонал на целые сутки поместили на карантин в Перинатальном центре. На следующий день сотрудников проверили и отпустили домой. Сейчас этот случай, который может привести к плохим последствиям, пытаются скрыть от всех, – говорит медсестра центра.

Главный врач Андижанского областного Перинатального центра Гульмира Каюмова подтвердила случившееся в отделении реанимации.

– Заведующий отделением реанимации помещен на карантин. В отделении реанимации провели дезинфекцию, после чего отделение закрыли на целые сутки. Никаких хирургических операций в этом отделении не проводилось. После этого случая я больше не видела заведующего отделением реанимации. Но в телефонном разговоре со мной он признался, что действительно привел своего сына в Перинатальный центр. Однако он утверждает, что никаких инъекций его сыну не делали. Я признаю, что заведующий отделением реанимации поступил неправильно, приведя в наш центр сына с подозрением на коронавирус. Этот вопрос до сих пор изучается, – сказала главврач Андижанского областного Перинатального центра.

Андижанский областной Перинатальный центр рассчитан на 200 коек. По словам врачей и медсестер центра, в настоящее время в данном центре лечение проходят более ста беременных женщин.