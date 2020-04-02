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  2 апреля 2020
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Из-за коронавируса ежегодная конференция ООН по изменению климата перенесена на следующий год

CentralAsia (CA) -  Ежегодная конференция ООН по изменению климата, которая должна была пройти в ноябре 2020 года, перенесена на 2021 год, сообщает euronews.

Решение принято связи с пандемией COVID-19.

Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата начиная с 1995 года проводится ежегодно, в ней собираются политики, ученые, активисты и главы крупнейших компаний мира.

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