Из-за коронавируса ежегодная конференция ООН по изменению климата перенесена на следующий год
- Азия и мир, общество
- 16:06, 02 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Ежегодная конференция ООН по изменению климата, которая должна была пройти в ноябре 2020 года, перенесена на 2021 год, сообщает euronews.
Решение принято связи с пандемией COVID-19.
Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата начиная с 1995 года проводится ежегодно, в ней собираются политики, ученые, активисты и главы крупнейших компаний мира.