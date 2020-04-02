В Узбекистане производят 2,5 млн защитных масок в день, в перспективе - 5 млн

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в ходе видеоселекторного совещания, прошедшего под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященного вопросам недопущения распространения пандемии коронавируса среди населения, были даны поручения по увеличению производства медицинских масок и халатов (комбинезонов) до 5 миллионов штук в день.

Как сообщает пресс-служба ассоциации «Узтекстильпром», по состоянию на 31 марта текущего года количество предприятий в Узбекистане, производящих защитные маски достигло 195, что в 9,3 раз больше по сравнению с 1 марта 2020г. Суточное производство масок составляет 2 миллиона 640 тысяч единиц.

В то же время, производство медицинских халатов (комбинезонов) составляет 9,0 тыс. штук день, медицинской марли – 398 тыс. погонных метров, а количество предприятий составляет 24 единиц.

Защитные маски выпускаются практически во всех регионах страны, наибольшее количество масок производится в Ташкентской области (404 тысячи штук), г. Ташкенте (283 тысячи штук), Кашкадарьинской области (232 тысячи штук).

В тройку лидеров по количеству производителей масок вошли Бухарская область 28 предприятий, г. Ташкент 20 предприятий, и 19 предприятий в Кашкадарьинской области.

В настоящее принимаются меры по увеличению производства масок до 5 миллионов масок в день.