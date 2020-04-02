Гурбангулы Бердымухамедов посетил Институт МВД, где пострелял по мишеням (видео)

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов 31 марта посетил Институт Министерства внутренних дел Туркменистана.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, у входа в учебное заведение главу государства встретил министр внутренних дел Мамметхан Чакыев и рассказал о работе института.

Президент начал знакомство с деятельностью Института, посетив спортивные залы, где поинтересовался их оснащённостью, а также условиями, созданными для занятий различными видами спорта.

Глава государства проследовал к Центру зимних видов спорта «Галкан», где тренируются хоккейные команды Министерства внутренних дел «Галкан» и подведомственного Министерству Института – «Несил». Глава государства поинтересовался тренировочным процессом курсантов, их учёбой.

Бердымухамедов ознакомился с имеющейся здесь новой спецтехникой, поступившей в структурные подразделения Министерства внутренних дел, современными образцами оружия и оборудованием.

Проследовав к специализированному залу для стрельбы, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны ознакомился с характеристиками имеющегося здесь арсенала боевого оружия и произвёл выстрелы по мишени. Сообщается, что президент попал «точно в цель, а именно – в «десятку».

Завершив стрельбу, президент передал министру внутренних дел М.Чакыеву мишень, поражённую точными выстрелами в цель. Приняв её с благодарностью, руководитель ведомства подчеркнул, что она займёт достойное место в музее МВД.

По завершению визита президент передал в дар институту 300 произведенных в Туркменистане компьютеров.