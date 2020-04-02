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  2 апреля 2020
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В Казахстане выявлен еще 21 зараженный коронавирусом. Всего зараженных — 423

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:05 в Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них в Северо-Казахстанской области 2 случая, Алматы - 1, Кызылординской области - 1, городе Нур-Султан - 2, Шымкент - 8, Туркестанской области - 6, Актюбинской области - 1. Об этом сообщил Минздрав Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 423 случая регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане – 193;

- Алматы – 91;

- Карагандинской области - 21;

- Атырауской области - 18;

- Акмолинской области - 19;

- Жамбылской области - 5;

- Шымкент - 11;

- Восточно - Казахстанской области - 2;

- Алматинской области - 9;

- Актюбинской области - 5;

- Северо - Казахстанской области - 8;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 1;

- Кызылординской области - 26;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 11.

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