В Кыргызстан из Узбекистана прибыло 17 вагонов гумпомощи (видео)

CentralAsia (UZ) - Узбекистан выделил 1000 тонн муки, медицинские средства городу Ош, что на юге Кыргызстана, в качестве гуманитарной помощи, сообщил Turmush.

Согласно информации, всего из Узбекистана прибыли 17 вагонов гуманитарной помощи, в 16 из них – мука, а в одной – медицинские средства. Это 7 тыс. комплектов спецодежды, 220 респираторов, 20 из них N95, 20 тыс. перчаток, 500 специальных очков, 200 пирометров и 2 тыс. тест-систем для диагностики наличия коронавируса.

В приемке помощи приняли участие замминистра МЧС Равшан Рыспаев, полпред Ошской области Узарбек Жылкыбаев, представители Министерства иностранных дел.

Приказом министра Замирбека Аскарова для проведения работ по приему и доставке гуманитарного груза подготовлены техника и база МЧС КР.