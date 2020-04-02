Глава санэпиднадзора Узбекистана прогнозирует вероятность новой волны заражений коронавирусом осенью

отабеков

CentralAsia (UZ) - Ситуация с распространением коронавируса нового типа может оставаться опасной в ближайшие месяцы, - сообщил 2 апреля руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Атабеков в ходе брифинга в Ташкенте.

«Прогнозы специалистов разные. Дело в том, что это неизвестная ранее инфекция. Но если сравнивать ее с тяжелым респираторным синдромом (SARS), который вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002 году, то можно предположить, что ситуация, возможно, будет опасной в течение нескольких месяцев. Ведь причиной SARS тоже был коронавирус, хоть и другого типа», - отметил Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.

По его словам, если у вируса есть сезонный аспект, тогда новую волну заражений стоит ждать с наступлением осени.

«Новое исследование, которое еще не было лицензировано, показывает, что 95 % заражений произошли при температуре от -2 до +10 градусов. Это указывает на активность вируса в более холодных климатических условиях», – добавил Атабеков.

Напомним, что в Узбекистане на 2 апреля число случаев заражения коронавирусом возросло до 190. 12 пациентов полностью выздоровели, еще двое скончались.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на момент публикации число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 951,9 тыс. человек.