«Все зависит от того, сколько человек заразится». Как Таджикистан готовится к вспышке коронавируса?

Ёдгор Файзов/ фото пресс-службы ГБАО

CentralAsia (TJ) - На данный момент в Таджикистане официально нет зараженных коронавирусом. Глава Горно-Бадахшанской Автономной области Ёдгор Файзов рассказал Asia-Plus о том, как в республике на местах борются с проникновением вируса.



Какие меры предпринимаются для предотвращения эпидемии коронавируса в ГБАО?



Ё.Ф: В область было доставлено и распространено в достаточном количестве брошюр и листовок по профилактике COVID-19.

Проводятся ли разъяснительные работы среди населения? Какие меры предпринимают сотрудники управления Минздрава в городах и селах ГБАО?



Ё.Ф: Со стороны сотрудников здравоохранения области проводятся разъяснительные работы среди населения. Работники первичной медико-санитарной службы (ПМСП) ежедневно проводят подворный обход с целью выявления больных с температурой.



Хватит ли в ГБАО защитных средств для внутреннего потребления: масок, обеззараживающих средств?



Ё.Ф: В области в достаточном количестве поставлены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие и обеззараживающие средства. В том числе:



- средства индивидуальной защиты — 300 шт.



- маски — 6000 шт.



- перчатки — 14000 шт.



- одноразовые халаты — 1500 шт.



- респираторы — 1000 шт.



- чепчики — 2000 шт.



- бахилы — 2 500 шт.



- термосканеры — 10 шт.



- дезинфицирующие средства — 5 тонн.



Аппараты искусственной вентиляции легких?



Ё.Ф: Сегодня в реанимационных отделениях и интенсивных палатах больниц области в наличии есть 26 аппаратов ИВЛ. Также в ближайшее время будет доставлено около 80 аппаратов для областной больницы города Хорог и центральных районных больниц.



У нас предусмотрено 300 мест на базе областной больницы города Хорог, 200 мест на базе областной психиатрической больницы Рошткалинского района, 40 мест на базе центральных и 7 в районных больницах.



Сколько человек находятся на карантине?



Ё.Ф: В ГБАО, начиная с 28 января, проводятся карантинные мероприятия с гражданами, прибывшими из других стран в Таджикистан. Всего было изолированно 405 человек, из них были выписаны по окончанию срока карантина 50 человек. Среди людей под карантином были 20 иностранных граждан.



Сколько врачей и медсестер сейчас работает в медучреждениях области? Сколько из ни инфекционистов?



Ё.Ф: В учреждениях здравоохранения работают 499 врачей и 2035 сотрудников среднего медицинского персонала. Из них 16 реаниматологов и 17 инфекционистов.

Сказать, что система здравоохранения полностью готова, трудно.



Какими стратегическими запасами - продуктами питания обладает область (сколько есть и чего в килограммах/тоннах)?

Ё.Ф: С продуктами пока нет проблем. У нас в государственном и частном секторе имеется около 1900 тонн муки, и другие продукты питания.

Готовы ли жители Бадахшана к коронавирусу? Что они о нем знают?

Ё.Ф: Жители ГБАО хорошо осведомлены о коронавирусе, но сказать, что они и система здравоохранения области к нему полностью готовы, очень трудно. Карантин в ГБАО намного легче организовать, чем в других местах, так как город не большой, многие кишлаки расположены далеко друг от друга. А некоторые долины вообще легко закрыть, потому что туда ведёт только одна дорога.

Все зависит от того, сколько человек заразится и сможет ли система здравоохранения справится с этой нагрузкой.



В настоящее время ведется учет всех зданий, которые можно обустроить под больницу. Уточняется число медперсонала, в том числе, ныне безработных, пенсионеров, и студентов медколледжа.



Ещё раз повторяю, мы готовимся тщательно, но всё будет зависеть от количества зараженных людей. Природа ГБАО, особенно интенсивные солнечные лучи, сухой климат помогут в борьбе с вирусом, но мы должны быть готовы к любой ситуации.