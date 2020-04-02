Билл Гейтс: как США наверстать время, упущенное на борьбу с COVID-19

CentralAsia (KZ) - Вне всяких сомнений, свою возможность опередить новый коронавирус Соединенные Штаты упустили. Но окно для важных решений не захлопнулось. Выбор, который сейчас сделаем мы и наши лидеры, определит, как скоро начнет падать статистика заболевших, когда откроются заново предприятия, и скольким американцам предстоит похоронить близких из-за эпидемии COVID-19.

Работая с Фондом [Билла и Мелинды] Гейтсов, мне довелось общаться с экспертами и лидерами из Вашингтона и со всей страны. И мне стало ясно, что мы должны предпринять три действенные меры.

Во-первых, нам необходим последовательный общенациональный подход к изоляции людей. Несмотря на все призывы эпидемиологов, некоторые штаты и округа так и не самоизолировались и не ушли на карантин. В одних штатах открыты пляжи, в других — работают рестораны.

Это залог провала — быть беде. Ведь если люди свободно перемещаются через государственные границы, то и вирус тоже. Руководство страны должно заявить с предельной ясностью: изоляция должна быть повсеместной. И пока количество заболевших не поползет вниз по всей Америке, — а на это может уйти 10 недель или даже больше, — никто не вернется к нормальной жизни и не ослабит режим изоляции. Любая путаница в этом вопросе лишь усилит экономический урон, усугубит риск рецидива и умножит количество смертей.

Во-вторых, федеральное правительство должно наладить массовое тестирование. Тесты должны стать доступнее. Еще мы должны объединить силы, чтобы оперативно выбрать добровольцев для клинических испытаний и определить наверняка, когда придет время вернуться к нормальной жизни. Есть хорошие примеры для подражания: штат Нью-Йорк недавно расширил свои возможности, перевалив за 20 000 тестов в день.





Удалось достичь некоторого прогресса в разработке более эффективных методов тестирования, — например, самопроверка от Сиэтлской сети оценки коронавируса, благодаря которой пациенты смогут брать мазок самостоятельно, без контакта с медицинским работником. Я надеюсь, эта новинка и другие скоро распространятся по всей стране.

Тем не менее, спрос на тесты какое-то время будет превышать предложение. Сейчас те немногие доступные тесты проводятся бессистемно, и мы не можем определить ни точное количество заболевших, ни направление распространения вируса — и поэтому не сможем оценить масштаб рецидивов. К тому же из-за нехватки проб результатов приходится ждать неделю, — хотя они нужны в течение 24 часов.

Вот почему стране нужны четкие приоритеты, кого проверять в первую очередь. Первыми в списке должны идти ключевые работники: врачи и службы экстренного реагирования, а после них — пациенты с сильными симптомами и высоким риском заболевания, а также те, кто с ними контактировал.

То же самое касается масок и аппаратов искусственной вентиляции легких. Когда 50 губернаторов вынуждены драться за средства первой помощи, а больницы — платить за них непомерную цену, то это лишь усугубляет ситуацию.

Наконец, в-третьих, необходим научный, подкрепленный данными подход к разработке методов лечения и вакцин. Ученые работают по обоим направлениям изо всех сил. Лидеры же могут им помочь, если не будут распространять слухи и подстрекать к паническим покупкам. Задолго до того, как препарат гидроксихлорохин был одобрен для неотложного лечения COVID-19, на него возник ажиотажный спрос. И теперь его не хватает больным волчанкой, которым он жизненно необходим.

Надо придерживаться рабочего процесса: проводить скорые испытания на разных добровольцах и информировать общественность о результатах. Как только мы получим безопасное и эффективное лечение, мы должны поручиться, что первые дозы достанутся тем, кому они нужнее всего.

Чтобы положить этой эпидемии конец, нам понадобится безопасная и эффективная вакцина. Если мы все сделаем правильно, ее удастся разработать за полтора года — быстрее, чем когда бы то ни было. Но создание вакцины — лишь полдела. Чтобы защитить американцев и жителей всей Земли, придется изготовить миллиарды доз. (Без вакцины развивающиеся страны рискуют даже больше богатых, ведь им труднее вводить карантин и закрывать предприятия).

Мы можем начать уже сейчас с возведения объектов для производства этих вакцин. Поскольку многие перспективные разработки потребуют уникального оборудования, нам придется построить помещения для каждой из них, — сознавая, что некоторые из них так и не будут использованы. Частные компании за такие риски не возьмутся, но федеральное правительству это вполне по силам. Хороший знак, что на этой неделе администрация договорилась насчет подготовки к производству вакцин минимум с двумя компаниями. Надеюсь, дальше будет больше.

В своем выступлении на конференции TED 2015 года я призвал мировых лидеров готовиться к пандемии так, словно это война, — то есть запустить симуляции для поиска трещин в системе. Как мы поняли в этом году, нам еще предстоит долгий путь. Но я по-прежнему верю, что если мы примем правильные решения сейчас, — основываясь на науке, конкретных данных и опыте медицинских работников, — то сможем спасти жизни и вернуть страну к работе.

Билл Гейтс — сооснователь «Майкрософт» и сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтсов



The Washington Post, США