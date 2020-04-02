Падение цен на нефть привело к снижению мировых цен на продовольствие в марте - ФАО

CentralAsia (UZ) - Ослабление спроса и падение цен на нефть из-за глобальной пандемии привели к снижению международных цен на основные продовольственные товары, сообщается в пресс-релизе ФАО, распространённого 2 апреля.



В марте мировые цены на продовольствие резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19, и падения мировых цен на нефть в основном в связи с ожиданиями замедления темпов экономического роста, вызванного вводимыми правительствами стран ограничениями, которые призваны стать ответными мерами на кризис в области охраны здоровья.

«Падение цен обусловлено главным образом факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют все более ухудшающиеся перспективы в экономике», - сказал старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан.

Наибольшее падение отмечается в Индексе цен на сахар, который снизился на 19,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Среди причин - снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами по самоизоляции, вводимыми многими странами, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

Индекс цен на растительные масла ФАО за месяц снизился на 12,0 процентов, причиной чему в основном послужило падение цен на пальмовое масло, связанное с резким сокращением цен на сырые минеральные масла и ростом неопределенности относительно последствий пандемии для рынков растительных масел в мире. Этой же тенденции последовали и цены на соевое и рапсовое масла.

«За последний месяц цены на нефть упали более чем вдвое, и это оказывает серьезное понижающее воздействие на биотопливо, которое является важным источником спроса на рынках сахара и растительных масел», - отметил аналитик ФАО Питер Тенес.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО упал на 3,0 процента из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока в связи с нарушениями в цепях поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй на саммите «Группы двадцати» на прошлой неделе призвал национальных лидеров «сделать все, чтобы сельскохозяйственная торговля продолжала играть свою важную роль в содействии глобальной продовольственной безопасности и улучшении питания», и избегать мер, тормозящих торговые потоки, обеспечивающие системы продовольственного снабжения. Прогноз ФАО на 2020 год относительно производства зерновых в мире с прошлого месяца не изменился и остался на уровне прошлого года, почти рекордном, что, в сочетании с обильными запасами, поможет защитить рынки продовольствия от нестабильности во время потрясений от коронавируса.

Притом что происходящие местами сбои, главным образом из-за проблем с логистикой, создают на некоторых рынках трудности для цепей поставок продовольствия, их ожидаемая продолжительность и масштабы вряд ли будут иметь значительные последствия для глобальных рынков продовольствия, считает ФАО.

Прогноз ФАО относительно потребления зерновых в мире в сезоне 2019-2020 годов был увеличен незначительно до 2 722 млн тонн, то есть на 1,2 процента в год. Мировые запасы зерновых на конец сельскохозяйственных сезонов 2020 года, как ожидается, сократятся на 8 млн тонн по сравнению с начальным уровнем, в результате чего соотношение запасов к потреблению в мире снизится до 30,7 процентов, что по-прежнему считается комфортным уровнем. Объем торговли зерновыми в мире, согласно прогнозу, вырастет на 2,3 процента по сравнению с прошлым годом и достигнет 420 млн тонн.