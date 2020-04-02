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  2 апреля 2020
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США окажут дополнительную поддержку Узбекистану в борьбе с COVID-19

CentralAsia (UZ) -  Правительство США объявило о дополнительной поддержке для содействия усилиям Узбекистана в борьбе с COVID-19, сообщили в пресс-службе американского посольства в Ташкенте.

26 марта текущего года Госсекретарь США Помпео объявил о мобилизации $274 млн. властями США на оказание чрезвычайной медицинской и гуманитарной помощи 64 странам, подверженным риску, в борьбе с пандемией COVID-19.

Эта помощь является частью глобальных усилий правительства США для укрепления потенциала стран-партнеров по предотвращению и контролю угроз инфекционных заболеваний.

«Эта пандемия показала, что ни одна страна не является отдельным островом. Мы должны работать вместе, поддерживая друг друга, чтобы бороться с этой болезнью. Наши семьи в США, так же, как и наши семьи в Узбекистане, переживают из-за угроз COVID-19 и поэтому мы намерены поддержать усилия Узбекистана по предотвращению распространения COVID-19 и оказанию помощи заболевшим», - отметил посол США в Узбекистане Даниель Розенблюм.

Правительство США в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Узбекистана и Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия (АСЭБ), включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) определило приоритетные сферы для оказания поддержки гражданам, работникам здравоохранения и правительству.

USAID предоставляет средства для подготовки лабораторных систем для крупномасштабного тестирования, профилактики и контроля инфекций в медицинских учреждениях, улучшения эпиднадзора за COVID-19 и быстрого реагирования, улучшения ведения учета больных COVID-19, борьбы с дезинформацией о вирусе и вовлечение сообществ к совместной работе с государством и медицинским персоналом для своевременного обнародования более подробной информации о заражении всему обществу.

Напомним, что на 2 апреля в Узбекистане зарегистрировано 190 случаев коронавируса.

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