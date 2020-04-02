Испания установила общий антирекорд по смертности за один день
- Азия и мир, общество
- 20:34, 02 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - На данный момент в стране более 100 тыс. заболевших коронавирусом. По данным министерства здравоохранения, за прошедший день в стране умерли 950 человек.
К 2 апрелю в Испании было зарегистрировано 104 тыс. случаев заболевания и более 10 тыс. погибших.
Смертность в Испании растет каждый день всю последнюю неделю.
Так много за один день пока не умирали.