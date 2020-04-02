Президент России Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин объявил о продлении введенных ранее для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» «нерабочих дней». В своем телеобращении к населению России Путин заявил, что нерабочими будут все дни вплоть до 30 апреля. Об этом сообщает РБС.

«Если обстановка позволит — скорректируем объявленный период нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил президент.

В предыдущий раз Путин выступил с телеобращением к населению России 25 марта. В выступлении, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Предприятия в такие дни должны были сохранить зарплату сотрудникам, нерабочие дни не включаются в период отпуска. При этом целый ряд категорий работников домой не отпустили, а значительная часть организаций продолжила работу в удаленном режиме.



Темпы прироста заболеваемости в этой стране остаются высокими - количество зараженных коронавирусом за сутки выросли на 771 случаев или 27%. Всего зафиксировано 3548 случаев.