Три аппарата ИВЛ на всю страну. Франция призвала оказать помощь развивающимся странам на сотни миллиардов

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CentralAsia (KG) - Франция призвала оказать помощь на сотни миллиардов долларов и ввести мораторий на долги развивающихся стран, особенно в Африке, чтобы помочь им справиться с кризисом коронавируса, сообщает AFP.

Самый бедный континент в мире значительно отстает от других регионов по количеству подтвержденных случаев и смертности, но число инфекций растет, а в большинстве африканских стран отсутствует инфраструктура здравоохранения для борьбы с масштабной вспышкой.

Один показательный пример, который был отмечен во вторник Норвежским советом по делам беженце – в настоящее время в Центральноафриканской Республике, стране с населением почти пять миллионов человек, есть три аппарата искусственной вентиляции легких, которые помогают спасти жизни пациентов с коронавирусом.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в четверг призвал выделить пакет помощи на 500 млрд долларов для поддержки усилий здравоохранения в Африке. «Мы несем ответственность за то, чтобы избежать драмы в развивающихся странах, особенно в Африке», - сказал он через несколько дней после того, как призвал группу богатых стран G20 принять меры по оказанию помощи бедным странам, пострадавшим от пандемии.

«Мы поддерживаем ввести на ближайшие месяцы мораторий на задолженность беднейших стран», - заявил он журналистам в Париже.

По данным AFP, во всей Африке было зарегистрировано около 6500 случаев коронавируса, 238 из которых закончились смертельным исходом. Южная Африка является наиболее пострадавшей страной на континенте с более чем 1 400 случаями заболевания, в том числе с пятью смертельными случаями.