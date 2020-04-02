[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Три аппарата ИВЛ на всю страну. Франция призвала оказать помощь развивающимся странам на сотни миллиардов
Полиция в ЮАР разгоняет очередь в магазин из-за несоблюдения дистанции
Полиция в ЮАР разгоняет очередь в магазин из-за несоблюдения дистанции

CentralAsia (KG) -  Франция призвала оказать помощь на сотни миллиардов долларов и ввести мораторий на долги развивающихся стран, особенно в Африке, чтобы помочь им справиться с кризисом коронавируса, сообщает AFP.

Самый бедный континент в мире значительно отстает от других регионов по количеству подтвержденных случаев и смертности, но число инфекций растет, а в большинстве африканских стран отсутствует инфраструктура здравоохранения для борьбы с масштабной вспышкой.

Один показательный пример, который был отмечен во вторник Норвежским советом по делам беженце – в настоящее время в Центральноафриканской Республике, стране с населением почти пять миллионов человек, есть три аппарата искусственной вентиляции легких, которые помогают спасти жизни пациентов с коронавирусом.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в четверг призвал выделить пакет помощи на 500 млрд долларов для поддержки усилий здравоохранения в Африке. «Мы несем ответственность за то, чтобы избежать драмы в развивающихся странах, особенно в Африке», - сказал он через несколько дней после того, как призвал группу богатых стран G20 принять меры по оказанию помощи бедным странам, пострадавшим от пандемии.

«Мы поддерживаем ввести на ближайшие месяцы мораторий на задолженность беднейших стран», - заявил он журналистам в Париже.

По данным AFP, во всей Африке было зарегистрировано около 6500 случаев коронавируса, 238 из которых закончились смертельным исходом. Южная Африка является наиболее пострадавшей страной на континенте с более чем 1 400 случаями заболевания, в том числе с пятью смертельными случаями.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • В Узбекистане выздоровела еще одна пациентка с COVID-19 – Минздрав
  • Коронавирус: В Лондоне начали работу специальные бригады по вывозу скончавшихся дома
  • Узбекистан поприветствовал договоренность лидеров Афганистана о формировании инклюзивной переговорной команды



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com