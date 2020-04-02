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  2 апреля 2020
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США столкнулись с самым резким ростом безработицы в своей истории – 10 млн. людей обратились за пособиями
Очередь за оружием в Лос-Анджелесе, Калифорния
Очередь за оружием в Лос-Анджелесе, Калифорния

CentralAsia (KG) -  На прошлой неделе более 6,65 миллионов человек обратились за пособиями по безработице в США. Последние официальные данные свидетельствуют о разрушительном экономическом воздействии пандемии Covid-19 на американскую экономику, сообщает Гардиан.

В связи с появлением сообщений о длинных очередях в офисах по безработице, о занятых телефонных линиях и неработающих веб-сайтах в США, Федеральный департамент труда заявил в четверг, что рекордное количество людей обратилось за пособиями после потери работы на неделе, заканчивающейся 27 марта.

Около 3,3 млн. человек подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, в результате чего общее количество заявок составило 9,95 млн. за две недели. За последние две недели подали заявки на пособие по безработице больше, чем за последние шесть месяцев.

США столкнулись с самым резким ростом безработицы в своей истории, всплеском, который уже подчеркивает неравенство в доходах по всей стране и происходит, когда мировая экономика падает в пропасть и ситуация, вероятно, усугубится в предстоящие месяцы.

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