США столкнулись с самым резким ростом безработицы в своей истории – 10 млн. людей обратились за пособиями

Очередь за оружием в Лос-Анджелесе, Калифорния

CentralAsia (KG) - На прошлой неделе более 6,65 миллионов человек обратились за пособиями по безработице в США. Последние официальные данные свидетельствуют о разрушительном экономическом воздействии пандемии Covid-19 на американскую экономику, сообщает Гардиан.

В связи с появлением сообщений о длинных очередях в офисах по безработице, о занятых телефонных линиях и неработающих веб-сайтах в США, Федеральный департамент труда заявил в четверг, что рекордное количество людей обратилось за пособиями после потери работы на неделе, заканчивающейся 27 марта.



Около 3,3 млн. человек подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, в результате чего общее количество заявок составило 9,95 млн. за две недели. За последние две недели подали заявки на пособие по безработице больше, чем за последние шесть месяцев.

США столкнулись с самым резким ростом безработицы в своей истории, всплеском, который уже подчеркивает неравенство в доходах по всей стране и происходит, когда мировая экономика падает в пропасть и ситуация, вероятно, усугубится в предстоящие месяцы.