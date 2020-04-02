Спикер парламента Ирана подхватил коронавирус
- Кыргызстан, общество
- 23:16, 02 апреля 2020
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CentralAsia (KG) - По сообщению Associated Press, спикер иранского парламента Али Лариджани заразился коронавирусом. Он стал самым высокопоставленным должностным лицом страны, заразившимся вирусом.
О болезни Лариджани на своем веб-сайте сообщил парламент, заявив, что он получает лечение в карантине.
Министерство здравоохранения Ирана заявило, что в четверг коронавирус убил еще 124 человека, общее число погибших в стране достигло 3160 человек.
В редком признании серьезности эпидемии со стороны высокопоставленного иранского чиновника, президент Хасан Рухани заявил, что коронавирус может сохраниться до конца иранского года, который начался только в конце прошлого месяца, сообщило государственное телевидение в четверг.